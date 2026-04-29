Швеция арестовала задержанное судно, в отношении которого введены санкции

Шведская полиция арестовала судно Caffa, которое уже два месяца удерживается в шведских водах.

Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на прокуратуру, передает "Европейская правда".

По данным шведских правоохранителей, арест судна произошел по запросу иностранного правительства, однако официально страну, которая его подала, не раскрывают.

В прокуратуре подтвердили, что речь идет о деле международной правовой помощи, но детали остаются засекреченными.

Судья окружного суда города Истад Никлас Седерберг заявил, что дело является "нетипичным" и имеет высокий уровень чувствительности. По его словам, все материалы могут быть полностью закрыты от публичного доступа.

Как отмечается, российский капитан судна был освобожден из-под стражи неделю назад. Однако сейчас в Национальном оперативном управлении полиции продолжается параллельное расследование в отношении самого судна.

В прокуратуре подтвердили факт ареста, однако воздерживаются от дополнительных комментариев. Слушания по делу ожидаются в ближайшие месяцы.

6 марта Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.