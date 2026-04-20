В Німеччині знову намагаються врятувати кита, що застряг на мілководді

У Німеччині вранці у понеділок, 20 квітня, кит на прізвисько Тіммі, що застряг на мілководді Балтійського моря, знову поплив через підвищення рівня води, що дозволило відновити спроби його порятунку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Напередодні роботи з поглиблення дна загальмувалися через твердий ґрунт. Лише ввечері в неділю техніка дісталася до кита.

Вночі, незважаючи на підвищення рівня води, Тіммі не зміг вільно плавати і продовжував лежати у бухті біля Поеля. Однак вранці у понеділок повідомили, що кит плаває активніше, ніж раніше.

Кита супроводжують два надувні човни Німецької асоціації рятувальників (DLRG), для того, щоб вказати йому правильний напрямок руху, згодом човнів стало більше і до них доєднались гідроцикли.

Крім того, на Тіммі встановили спеціальний датчик, щоб відстежувати його пересування.

Як зазначено, кит прямує з бухти у правильному напрямку. Човни вели його до "виходу". Кит повинен перетнути Північне море і повернутися в Атлантику.

Повідомляють, що кит постійно кидається в різні боки: іноді пливе в потрібному напрямку, а іноді розвертається. Іноді він зупиняється, щоб зробити перепочинок.

Перші рятувальні роботи з порятунку кита розпочались наприкінці березня. Низка спроб врятувати тварину закінчувалась невдачею.

В ніч на 27 березня кит зміг самостійно звільнитись, після чого поплив у відкрите море, однак невдовзі знову застряг на піщаній косі.