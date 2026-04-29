В Германии завершили операцию по спасению горбатого кита

В Германии завершилась длительная спасательная операция по освобождению горбатого кита, который более пяти недель находился на мелководье у побережья Балтийского моря.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Животное удалось погрузить на специальную баржу и транспортировать в направлении Северного моря.

Кита вывезли во вторник, 28 апреля, из района у острова Поэль. Операция, профинансированная двумя немецкими предпринимателями, длилась несколько дней и находилась под пристальным наблюдением экологов и общественности.

Спасатели сообщили, что животное удалось заманить на заполненную водой баржу после нескольких неудачных попыток отвести его от побережья.

Фото: dpa

Далее судно отправилось через Балтийское море в датские воды с дальнейшим курсом в сторону Северного моря.

Участники миссии назвали спасение значительным достижением. Министр охраны окружающей среды федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус заявил, что операция стала примером того, чего можно достичь благодаря сотрудничеству различных служб и волонтеров.

По словам руководителя операции Феликса Бонсака, момент погрузки кита на баржу стал "эмоциональным и незабываемым", хотя команда признает, что окончательная судьба животного остается неопределенной.

Горбатый кит, возраст которого оценивается в 4–6 лет, в общей сложности уже пять раз застревал на мелководье Балтийского моря.

Первые спасательные работы по спасению кита начались в конце марта. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.

В ночь на 27 марта кит смог самостоятельно освободиться, после чего уплыл в открытое море, однако вскоре снова застрял на песчаной косе.

20 апреля кит снова уплыл из-за повышения уровня воды, что позволило возобновить попытки его спасения. Однако через некоторое время он снова застрял.