США вернули Италии более 300 похищенных древних артефактов

Соединенные Штаты вернули 337 древних артефактов, вывезенных из Италии, в рамках одной из крупнейших за последние годы операций по возвращению похищенных культурных ценностей.

Об этом сообщили в среду, 29 апреля, официальные лица.

Как отмечается, эти артефакты, в частности античные римские и греческие скульптуры, этрусские и египетские экспонаты, были представлены в штаб-квартире подразделения карабинеров Италии по охране культурного наследия после ряда расследований, многие из которых проводились в Нью-Йорке.

"В мире нет страны, которая имела бы такую историю и культуру, как Италия, и Соединенные Штаты всегда будут делать все возможное, чтобы помочь вернуть эти замечательные артефакты в вашу уникальную страну", – сказал журналистам посол США в Италии Тилман Дж. Фертитта.

Среди наиболее важных предметов, которые были представлены в этот день, была мраморная голова Александра Великого, датируемая I веком н. э. и похищенная из римского музея в 1960 году.

Также были возвращены бронзовая скульптура из древнеримского города Геркуланум, две египетские статуи из базальта, римские монеты, ювелирные изделия, керамика и архитектурные фрагменты, датируемые периодом от V века до н. э. до III века н. э.

Итальянские власти заявили, что многие из этих предметов были изъяты во время нелегальных раскопок или похищены из культурных учреждений, после чего попали на международный рынок искусства.

"Защита культурного наследия означает защиту памяти, укрепление идентичности и передачу будущим поколениям ценности культуры как универсального общественного блага", – заявил министр культуры Италии Алессандро Джули.

В прошлом году Италия и США возобновили меморандум о взаимопонимании, который ужесточает ограничения США на импорт итальянских археологических материалов, усиливает таможенный контроль и расширяет обмен информацией.

