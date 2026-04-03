Макрон – Трампу про війну на Близькому Сході: "Це не шоу"

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику, що лунала від американського лідера Дональда Трампа на адресу союзників США через війну на Близькому Сході

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Південній Кореї, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Макрон вкотре наголосив, що війна США та Ізраїлю на Близькому Сході – це не операція Франції.

"Вони можуть нарікати на те, що їм не допомагають, але це не наша операція. Ми хочемо миру якомога швидше. Це не шоу", – сказав він.

Також французький лідер заявив, що у таких питаннях потрібно "бути серйозними".

"Ми говоримо про війну і мир. Будьмо серйозними і не говорімо одного дня протилежне тому, що ми говорили напередодні", – додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп, спілкуючись з пресою щодо свого незадоволення союзниками по НАТО, згадав про дзвінок Макрону. Американський президент пожартував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".

Коментарі Дональда Трампа про президента Емманюеля Макрона викликали гнів у французьких політиків.

А президент Франції, своєю чергою, назвав такі коментарі неналежними.