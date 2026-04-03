Макрон – Трампу о войне на Ближнем Востоке: "Это не шоу"

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на критику, прозвучавшую со стороны американского лидера Дональда Трампа в адрес союзников США в связи с войной на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Южной Корее, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Макрон в очередной раз подчеркнул, что война США и Израиля на Ближнем Востоке – это не операция Франции.

"Они могут жаловаться на то, что им не помогают, но это не наша операция. Мы хотим мира как можно скорее. Это не шоу", – сказал он.

Также он заявил, что в таких вопросах нужно "быть серьезными".

"Мы говорим о войне и мире. Давайте будем серьезными и не говорить в один день противоположное тому, что мы говорили накануне", – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой по поводу своего недовольства союзниками по НАТО, упомянул о звонке Макрону. Американский президент пошутил над Макроном, намекая, что его бьет жена, и он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Комментарии Дональда Трампа о президенте Эммануэле Макроне вызвали гнев у французских политиков.

А президент Франции, в свою очередь, назвал такие комментарии неуместными.