Воздушное пространство Молдовы нарушил "Шахед"

Утром 3 апреля в воздушном пространстве Молдовы был замечен беспилотник типа "Шахед".

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, пишет "Европейская правда".

По данным оборонного ведомства, беспилотник был замечен около 08:18. Он залетел в воздушное пространство страны из Одесской области и направлялся в сторону поселка Тудора Штефан-Водского района страны.

Как отмечается, дрон пролетел со скоростью 167 км/ч и покинул территорию Молдовы в направлении поселка Крутояровка, что в Одесской области.

30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

После этого МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.