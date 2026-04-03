Польща підняла у небо авіацію через масований удар РФ по Україні

Польська військова авіація розпочала операції у своєму повітряному просторі на тлі масованої атаки РФ на Україну із застосуванням літаків стратегічної авіації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі від 3 квітня.

Згідно із заявою, відповідно до чинних процедур командування ЗС залучило необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні.

"Були приведені у бойову готовність чергові винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан найвищої готовності", – зазначили польські військові.

У командуванні запевнили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист повітряного простору Польщі.

"Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", – додається у заяві.

Повідомляли, що вранці 3 квітня Росія підняла в небо бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160. Це відбулось на тлі дронової атаки з використанням великої кількості ударних БпЛА.

Також стало відомо, що 3 квітня в повітряному просторі Молдови помітили безпілотник типу "Шахед".