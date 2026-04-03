Польша подняла в небо авиацию из-за массированного удара РФ по Украине

Польская военная авиация начала операции в своем воздушном пространстве на фоне массированной атаки РФ на Украину с применением самолетов стратегической авиации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши от 3 апреля.

Согласно заявлению, в соответствии с действующими процедурами командование ВС задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

"Были подняты на боевую готовность очередные истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние наивысшей готовности", – отметили польские военные.

В командовании заверили, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение и защиту воздушного пространства Польши.

"Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", – добавляется в заявлении.

Сообщалось, что утром 3 апреля Россия подняла в небо бомбардировщики стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Это произошло на фоне дроновой атаки с использованием большого количества ударных БпЛА.

Также стало известно, что 3 апреля в воздушном пространстве Молдовы заметили беспилотник типа "Шахед".