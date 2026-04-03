ЗМІ: Франція планує значне збільшення кількості ракет і дронів на своєму озброєнні

До 2030 року Франція збільшить власні запаси ракет і безпілотників, свідчить проєкт закону про військове планування, який готує уряд країни.

Як повідомляє "Європейська правда", з проєктом ознайомилось видання Politico.

8 квітня французький уряд представить оновлений закон про військове планування, який передбачає виділення 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети до 2030 року.

Цей законопроєкт є багаторічною фінансовою програмою, що визначає цілі щодо закупівлі та розробки озброєння.

"Ці зусилля відображаються у збільшенні обсягів замовлень і поставок, а також у модернізації промислової інфраструктури шляхом співфінансування пріоритетних виробничих потужностей. Це здійснюється з метою підготовки до "воєнної економіки", – йдеться у 64-сторінковому проєкті.

Документ передбачає витрати на оборону в розмірі 63,3 млрд євро у 2027 році, 68,3 млрд євро у 2028 році, 72,8 млрд євро у 2029 році та 76,3 млрд євро у 2030 році.

Після ухвалення законопроєкту парламентом ці суми все одно щороку повинні затверджуватися законодавцями у конкретних бюджетних законах, а цілі щодо боєздатності мають бути перетворені на контракти агентством із закупівлі озброєння.

Відповідно до проєкту, Франція хоче збільшити свої запаси баражувальних боєприпасів, таких як дрони-камікадзе, на 400%, керованих бомб AASM Hammer виробництва Safran – на 240%, а ракет Aster та Mica виробництва MBDA – на 30%.

Поки не планується закупівля додаткових винищувачів Rafale або фрегатів.Однак Париж розглядає можливість розробки нового танка. Проєкт показує, що Франція розпочне дослідження для оцінки того, що може стати наступником нинішнього флагманського французького танка Leclerc.

Хоча планування розраховане до 2030 року, представники парламенту та промисловості очікують, що наступник Емманюеля Макрона підготує новий проєкт після президентських виборів 2027 року.

На початку березня Макрон оголосив, що Франція збільшить кількість французьких ядерних боєголовок.

Він також говорив про готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Крім того, нещодавно Макрон оголосив, що новий французький атомний авіаносець матиме назву France Libre ("Вільна Франція").