СМИ: Франция планирует серьезное увеличение числа ракет и дронов на вооружении

К 2030 году Франция увеличит собственные запасы ракет и беспилотников, свидетельствует проект закона о военном планировании, который готовит правительство страны.

Как сообщает "Европейская правда", с проектом ознакомилось издание Politico.

8 апреля французское правительство представит обновленный закон о военном планировании, который предусматривает выделение 8,5 млрд евро на беспилотники и ракеты до 2030 года.

Этот законопроект является многолетней финансовой программой, определяющей цели по закупке и разработке вооружения.

"Эти усилия отражаются в увеличении объемов заказов и поставок, а также в модернизации промышленной инфраструктуры путем софинансирования приоритетных производственных мощностей. Это осуществляется с целью подготовки к "военной экономике", – говорится в 64-страничном проекте.

Документ предусматривает расходы на оборону в размере 63,3 млрд евро в 2027 году, 68,3 млрд евро в 2028 году, 72,8 млрд евро в 2029 году и 76,3 млрд евро в 2030 году.

После принятия законопроекта парламентом эти суммы все равно ежегодно должны утверждаться законодателями в конкретных бюджетных законах, а цели по боеспособности должны быть преобразованы в контракты агентством по закупке вооружения.

Согласно проекту, Франция намерена увеличить свои запасы барражирующих боеприпасов, таких как дроны-камикадзе, на 400%, управляемых бомб AASM Hammer производства Safran – на 240%, а ракет Aster и Mica производства MBDA – на 30%.

Пока не планируется закупка дополнительных истребителей Rafale или фрегатов.

Однако Париж рассматривает возможность разработки нового танка. Проект показывает, что Франция начнет исследования для оценки того, что может стать преемником нынешнего флагманского французского танка Leclerc.

Хотя планирование рассчитано до 2030 года, представители парламента и промышленности ожидают, что преемник Эмманюэля Макрона подготовит новый проект после президентских выборов 2027 года.

В начале марта Макрон объявил, что Франция увеличит количество французских ядерных боеголовок.

Он также говорил о готовности развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Кроме того, недавно Макрон объявил, что новый французский атомный авианосец будет называться France Libre ("Свободная Франция").