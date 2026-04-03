У Німеччині через аварію автоцистерни річка вкрилася товстим шаром піни

Пожежна служба в німецькому місті Бад-Дітценбах була надзвичайно зайнята протягом останніх двох днів – нещасний випадок з автоцистерною призвів до того, що на річці Фільс утворився товстий шар піни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Розпочато розслідування проти 32-річного водія автоцистерни та ще одного чоловіка віком 30 років після утворення шару піни на річці Фільс у Бад-Дітценбаху. Їх звинувачують у забрудненні води з необережності, підтвердила поліція.

З невідомих поки що причин з цистерни витекло приблизно 2 тисячі літрів поверхнево-активних речовин, коли було від'єднано шланг. Речовини використовуються у виробництві мила.

30-річний підозрюваний намагався знову під'єднати шланг, отримавши при цьому травми обличчя. Поліція ще не встановила, хто несе відповідальність за аварію. Розслідування триває.

Пожежники зупинили поширення половини обсягу рідини, проте решта потрапила у воду – спочатку з каналізації на очисні споруди, а звідти – у річку Фільс. Через високу розчинність речовини у воді утворився товстий шар піни. Піна також просочувалася з кришок каналізаційних люків.

Через інцидент у середу на кілька годин було повністю перекрито прилеглу федеральну автомагістраль B466. На місце події виїхали поліція, пожежна служба, бригади з обслуговування доріг, а також представники екологічної агенції. За даними поліції, небезпеки для людей в регіоні не було.

Експерти заявили, що речовина нешкідлива для людини в розведеному вигляді. Однак районна влада порадила людям уникати контакту із забрудненою річковою водою як запобіжний захід.

За словами влади, ситуація з того часу полегшилася.

Після інциденту було виявлено та повідомлено про кілька загиблих форелей. Чи було це пов'язано з інцидентом, спочатку залишалося незрозумілим. Однак районна адміністрація заявила, що ризик для риби в річці Фільс можна вважати низьким. Поверхнево-активна речовина потрапила в річку у вигляді піни і лише плавала на поверхні.

Зараз рівень води в річці Фільс трохи вищий за середній.

Малоймовірно, що за цей час речовина накопичилася б у м'ясі риби. Тим не менш, було введено заборону на вилов риби. Якщо протягом наступних п'яти днів не буде загибелі риби, ця заборона буде знята.

Інцидент не вплинув на постачання питної води. Хоча поверхнево-активні речовини були виявлені в Деггінгені та Бад-Уберкінгені, ці міста наразі забезпечуються прісною водою з інших джерел.

