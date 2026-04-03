В Германии из-за аварии автоцистерны река покрылась толстым слоем пены

Пожарная служба в немецком городе Бад-Дитценбах была чрезвычайно занята в течение последних двух дней – несчастный случай с автоцистерной привел к тому, что на реке Фильс образовался толстый слой пены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Начато расследование против 32-летнего водителя автоцистерны и еще одного мужчины в возрасте 30 лет после образования слоя пены на реке Фильс в Бад-Дитценбахе. Их обвиняют в загрязнении воды по неосторожности, подтвердила полиция.

фото SDMG / dpa

По неизвестным пока причинам из цистерны вытекло примерно 2 тысячи литров поверхностно-активных веществ, когда был отсоединен шланг. Вещества используются в производстве мыла.

30-летний подозреваемый пытался снова подсоединить шланг, получив при этом травмы лица. Полиция еще не установила, кто несет ответственность за аварию. Расследование продолжается.

Пожарные остановили распространение половины объёма жидкости, однако остальная часть попала в воду – сначала из канализации на очистные сооружения, а оттуда – в реку Фильс. Из-за высокой растворимости вещества в воде образовался толстый слой пены. Пена также просачивалась из крышек канализационных люков.

Из-за инцидента в среду на несколько часов была полностью перекрыта близлежащая федеральная автомагистраль B466. На место происшествия выехали полиция, пожарная служба, бригады по обслуживанию дорог, а также представители экологического агентства. По данным полиции, опасности для людей в регионе не было.

Эксперты заявили, что вещество безвредно для человека в разведенном виде. Однако районные власти посоветовал людям избегать контакта с загрязненной речной водой в качестве меры предосторожности.

По словам властей, ситуация с тех пор стала легче.

После инцидента было обнаружено несколько погибших форелей. Было ли это связано с инцидентом, сначала оставалось неясным. Однако районная администрация заявила, что риск для рыбы в реке Фильс можно считать низким. Поверхностно-активное вещество попало в реку в виде пены и лишь плавало на поверхности.

В настоящее время уровень воды в реке немного выше среднего.

Маловероятно, что за это время вещество накопилось бы в мясе рыбы. Тем не менее, был введен запрет на ее вылов. Если в течение следующих пяти дней не будет гибели рыбы, этот запрет будет снят.

Инцидент не повлиял на поставки питьевой воды. Хотя поверхностно-активные вещества были обнаружены в Деггингене и Бад-Уберкингене, эти города пока обеспечиваются пресной водой из других источников.

