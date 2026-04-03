Премьер Греции провел перестановки в правительстве на фоне скандала с аграрными субсидиями

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в пятницу провел перестановки в своем кабинете после отставки министров на фоне эскалации скандала с субсидиями на сельское хозяйство.

Об изменениях объявил представитель правительства Павлос Маринакис, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Эвангелос Турнас, бывший заместитель министра по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты, заменит Иоанниса Кефалогянниса на посту министра гражданской защиты. Маргаритис Схинас, бывший вице-президент Европейской комиссии, сменит Костаса Циараса на посту министра сельского развития.

Макариос Лазаридис, представитель "Новой демократии" в парламентской следственной комиссии по расследованию дела OPEKEPE, был назначен заместителем министра сельского развития, сменив на этом посту Христоса Келласа.

Кефалогяннис и Циарас подали в отставку ранее в пятницу после того, как были упомянуты в расследовании европейской прокуратуры относительно скандала с фермерскими субсидиями. Димитрис Варцопулос, который также фигурирует в расследовании, подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения.

Дело касается вероятного мошенничества с выплатами, которые осуществлялись ныне несуществующим государственным агентством OPEKEPE, которое администрировало сельскохозяйственные субсидии Европейского Союза.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

В прошлом году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.

В конце прошлого и в начале этого года по Греции прокатились масштабные протесты фермеров, которые в том числе выступали против затягивания выплат субсидий.