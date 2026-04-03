Посол України при НАТО на тлі погроз Трампа закликає до переродження Альянсу

Альона Гетьманчук, посол України в НАТО, вважає, що нинішня турбулентність, викликана заявами президента США щодо Альянсу, може призвести до його переродження.

Про це вона сказала у коментарі Politico, передає "Європейська правда".

Гетьманчук відреагувала на заяви Трампа з певним оптимізмом.

"Замість того, щоб говорити про розпад НАТО, я б вважала за краще говорити про переродження Альянсу", – сказала вона в п'ятницю.

Гетьманчук стверджує, що, як це не парадоксально, криза може відкрити більше можливостей для інтеграції України в Альянс, що, за її словами, допоможе НАТО стати "набагато ефективнішим, смертоносним, інноваційним і здатним протистояти російській загрозі".

Глава української місії відповіла на характеристику Трампа щодо НАТО як "паперового тигра", який не здатен залякати правителя Росії Владіміра Путіна. Вона зазначила, що хоча Кремль десятиліттями намагається підірвати НАТО, він ще жодного разу не наважився напасти безпосередньо на жодну з країн-членів Альянсу.

І вона сказала, що стаття 5 Договору про НАТО, яка зобов'язує Альянс прийти на захист будь-якої з країн-членів, якщо вони зазнають нападу, залишається "зразком для наслідування" щодо гарантій безпеки.

Посол визнала, що віра України похитнулася частково через "поведінку НАТО в перші роки війни, коли Альянс свідомо намагався дистанціюватися від усіх ключових процесів, пов'язаних з наданням Україні найнеобхіднішої підтримки – летальної зброї".

Після переобрання Трампа і рішення Вашингтона зменшити підтримку Києва НАТО взяв на себе більш активну роль в обороні країни, і сьогодні Альянс координує понад 80 відсотків усієї військової допомоги Україні.

За словами Гетьманчук, сьогодні Київ позиціонує себе як партнер, який має що запропонувати Альянсу в обмін на допомогу.

"Навіть не будучи членом НАТО, ми є єдиною країною, яка на практиці вже реалізує Стратегічну концепцію Альянсу", – сказала вона, маючи на увазі документ, в якому викладені ключові цілі і чітко названі супротивники, агресивна поведінка яких повинна бути зупинена.

Україна, за її словами, є ключовим партнером Альянсу у "протистоянні найбільш прямій і значній загрозі, якою визначена Росія".

Як повідомлялося, колишній спецпосланник президента США Кіт Келлог розкритикував НАТО й запропонував створити альянс за участю України.

Нагадаємо, Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з позицією союзників щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з НАТО.

