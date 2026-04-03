Посол Украины при НАТО на фоне угроз Трампа призывает к перерождению Альянса

Алена Гетьманчук, посол Украины в НАТО, считает, что нынешняя турбулентность, вызванная заявлениями президента США относительно Альянса, может привести к его перерождению.

Об этом она сказала в комментарии Politico, передает "Европейская правда".

Гетьманчук отреагировала на заявления Трампа с определенным оптимизмом.

"Вместо того чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о перерождении Альянса", – сказала она в пятницу.

Гетьманчук утверждает, что, как это ни парадоксально, кризис может открыть больше возможностей для интеграции Украины в Альянс, что, по ее словам, поможет НАТО стать "гораздо более эффективным, смертоносным, инновационным и способным противостоять российской угрозе".

Глава украинской миссии ответила на характеристику Трампа в отношении НАТО как "бумажного тигра", который не способен запугать правителя России Владимира Путина. Она отметила, что хотя Кремль десятилетиями пытается подорвать НАТО, он еще ни разу не решился напасть непосредственно ни на одну из стран-членов Альянса.

И она сказала, что статья 5 Договора о НАТО, которая обязывает Альянс прийти на защиту любой из стран-членов, если они подвергнутся нападению, остается "образцом для подражания" в отношении гарантий безопасности.

Посол признала, что вера Украины пошатнулась частично из-за "поведения НАТО в первые годы войны, когда Альянс сознательно пытался дистанцироваться от всех ключевых процессов, связанных с предоставлением Украине самой необходимой поддержки – летального оружия".

После переизбрания Трампа и решения Вашингтона уменьшить поддержку Киева НАТО взял на себя более активную роль в обороне страны, и сегодня Альянс координирует более 80 процентов всей военной помощи Украине.

По словам Гетьманчук, сегодня Киев позиционирует себя как партнер, которому есть что предложить Альянсу в обмен на помощь.

"Даже не будучи членом НАТО, мы являемся единственной страной, которая на практике уже реализует Стратегическую концепцию Альянса", – сказала она, имея в виду документ, в котором изложены ключевые цели и четко названы противники, агрессивное поведение которых должно быть остановлено.

Украина, по ее словам, является ключевым партнером Альянса в "противостоянии наиболее прямой и значительной угрозе, которой определена Россия".

Как сообщалось, бывший спецпосланник президента США Кит Келлог раскритиковал НАТО и предложил создать альянс с участием Украины.

Напомним, Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с позицией союзников относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с НАТО.

