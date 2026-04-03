В Варшаве в Страстную пятницу загорелся 17-метровый крест

В Страстную пятницу в Варшаве загорелся крест, стоящий перед костелом св. Максимилиана Кольбе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пожар возник в послеобеденное время. Полицейские быстро оцепили территорию вокруг храма, а пожарные приступили к тушению.

По предварительным свидетельствам очевидцев, причиной возгорания могли стать свечи, поставленные перед крестом. Их было больше, чем обычно – 2 апреля исполнилась 21-я годовщина смерти Папы Иоанна Павла II.

Крест, который загорелся, имеет особое историческое значение. Табличка, размещенная на нем, сообщает, что именно возле него Иоанн Павел II отправил свою первую мессу в Польше во время паломничества 1979 года. Это событие произошло 2 июня на тогдашней Площади Победы, ныне площади Пилсудского в Варшаве.

17-метровый крест внутри был деревянным, а снаружи оббит жестью.

