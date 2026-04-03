Желтое небо и грязные дожди: Турцию накрыло облако пыли из Сахары
Новости — Пятница, 3 апреля 2026, 18:18 —
В ряде районов Турции небо стало серо-желтого оттенка, а местами выпали "грязные" дожди из-за воздушных масс с пылью из пустыни Сахара.
Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".
3 апреля в ряде провинций Турции из-за воздушных масс с пылью из Сахары ухудшилась видимость, а небо стало серовато-желтого или оранжевого оттенка.
Так, в Алании на побережье Средиземного моря небо утром стало оранжевым. Присутствие в воздухе пыли совпало с осадками, превратившимися в "грязный дождь".
Afrika’dan gelen çöl tozu nedeniyle Antalya’nın Alanya ilçesinde gökyüzü turuncuya büründü ⤵️– Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 3, 2026
▪️ Güneyden esen kuvvetli rüzgarın taşıdığı toz, ilçe genelinde etkili oldu
▪️ Yetkililer, çöl tozunun akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini bildirdi… pic.twitter.com/yaZtPhTxns
В Адане и Мерсине на юго-востоке страны заметно ухудшилась видимость и качество воздуха.
Серо-желтое небо наблюдали и в южной провинции Хатай под границей с Сирией.
Улучшение качества воздуха ожидается, в зависимости от местности, с вечера пятницы или в субботу.
На греческом Крите из-за пыли из Сахары небо стало "апокалиптического" красного цвета, пылевая буря нарушила авиадвижение.
Ранее пылевая буря накрыла испанские Канарские острова.