"Дизельный туризм": немецкие водители едут заправляться в Польшу на фоне рекордно высоких цен

По меньшей мере в некоторых польских городах заметили повышенное присутствие на АЗС авто с немецкой регистрацией, потому что в Польше цены пока привлекательнее, чем в Германии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 3 апреля в польском Свиноуйсьце под границей с Германией заметили значительные очереди на АЗС, в которых большинство составляли автомобили с немецкой регистрацией.

Особенно заметные очереди возникли на улице, где на малом расстоянии друг от друга расположены сразу три АЗС.

Городским властям даже пришлось ввести регулирование движения, чтобы предотвратить пробки.

"Все это – из-за того, что на польских заправках цены ниже, чем на немецких. Поэтому к нам едут много водителей, наших западных соседей, которые хотят заправиться по более дешевой цене... Мы наблюдаем то, что называется "бензиновым туризмом", – отметил представитель мэрии Войцех Басалыго.

Предчувствуя дальнейший ажиотаж, который может вылиться в дефицит, мэрия попросила Морское управление о разрешении подвезти танкерами дополнительное топливо в течение пасхальных выходных (из-за локальных географических особенностей доставка осуществляется морем, а не автодорожным транспортом). По стандартным правилам перевозки танкерами в праздничные дни не разрешаются.

В Польше, где в рамках правительственных спецмероприятий ежедневно устанавливают максимальную разрешенную цену, в пятницу она составляла 6,19 злотых (1,45 евро) за литр А-95, и 7,64 злотых (1,8 евро) за дизель, что существенно меньше, чем в Германии.

Так, по состоянию на 1-2 апреля средняя по стране цена на дизельное топливо в Германии достигла рекордных 2,32 евро, превысив предыдущий мартовский рекорд на 6 евроцентов за литр. Цена на премиальный бензин E10 достигла рекордных 2,13 евроцента.

С 1 апреля в Германии начали действовать введенные правительством спецмеры, по которым АЗС разрешено повышать цену только раз в день, в полдень.

