США рекомендуют своим гражданам выезжать из Ливана

Соединенные Штаты рекомендовали своим гражданам на территории Ливана покинуть страну по соображениям безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновлении рекомендаций посольства США в Ливане от 3 апреля.

В рекомендации отмечают, что ситуация в Ливане остается достаточно опасной и непредсказуемой, и напоминают об угрозах Ирана нанести удары по американским университетам в странах Ближнего Востока.

"Если вы сейчас в стране, Госдеп призывает граждан США выезжать из Ливана, пока коммерческие авиарейсы еще доступны. Призываем граждан США не путешествовать в Ливан. Гражданам, которые решили не выезжать из Ливана, советуем подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций", – говорится в тексте.

Американцев, которые находятся на юге Ливана, в южных пригородах столицы Бейрута, или вблизи границ с Сирией, призывают немедленно выезжать оттуда в более безопасные места.

Отмечается, что посольство приостановило рутинные консульские услуги на неопределенный период, доступны только неотложные услуги, связанные с паспортами.

Еще до начала военной кампании против Ирана США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане.

Напомним, на территории Ливана действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла". В связи с этим Израиль в марте начал операции против "ключевых опорных пунктов „Хезболлы" на юге Ливана".

2 апреля неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.

В тот же день в результате устроенного взрыва пострадал польский миротворец.