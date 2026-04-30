Пентагон выделил Украине помощь в размере 400 млн долларов

Представители Пентагона подтвердили выделение Украине 400 миллионов долларов, которые уже были одобрены Конгрессом, после того как ведущий сенатор-республиканец, курирующий вопросы оборонных расходов, раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, возглавляющий комитет Сената США по вопросам оборонных расходов, поднимал этот вопрос в своей статье, опубликованной на этой неделе.

"Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне. Когда члены сенатского комитета по ассигнованиям обратились за объяснениями в отдел по вопросам политики министерства, возглавляемый заместителем министра Элбриджем Колби, им ответили отговоркой", – написал сенатор в статье для The Washington Post.

Сенатор напомнил, что в прошлом году именно Колби стоял за решением приостановить поставки оружия Украине.

Однако в своем выступлении перед комитетом Палаты представителей в среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что эти средства были выделены.

"Эти средства были выделены на укрепление потенциала европейских стран, и вчера они были перечислены", – сказал он, отвечая на вопрос об этих средствах.

При этом глава американского оборонного ведомства не стал вдаваться в подробности.

Напомним, речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.