У Франції отримали більше заявок на 10-місячну службу в армії, ніж відкрили місць

У Франції повідомили, що отримали від молоді уже більше заявок на добровільну 10-місячну службу в армії, ніж було запропоновано місць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Генерал Арно Гужон, заступник керівника підрозділу набору молоді, у вівторок оголосив, що було отримано понад 2300 заявок від молодих людей, зацікавлених у національній службі тривалістю 10 місяців. Водночас для проходження служби було запропоновано 1800 місць, і прийом заявок ще не закінчився.

"Сьогодні в мене є понад 2300 заявок, з яких 1600 молодих людей очікують на оцінку, а 260 вже отримали направлення на місце", – повідомив Гужон під час інтерв'ю з кількома журналістами разом з начальником Генштабу армії, генералом П'єром Шіллем.

Молоді люди віком від 18 до 25 років могли подавати заявки до липня, щоб з вересня по листопад приєднатися до армії на термін 10 місяців. 22% кандидатів складають дівчата, додав Гужон.

Переважна більшість кандидатів (90%) бажає служити в бойових підрозділах (піхота, інженерія, артилерія), зауважили обидва високопосадовці, однак "є багато інших професій", таких як логістика, розвідка, технічне обслуговування та інженерія випробувань, наголосив генерал Шілль, заохочуючи кандидатів.

Після місяця базової підготовки призовники будуть зараховані до підрозділів, де їх відбиратимуть за медичними показниками, мотивацією та відповідністю вимогам армії. Вони отримуватимуть близько 800 євро на місяць та будуть забезпечені житлом протягом десяти місяців служби.

"Я абсолютно впевнений, що це буде надзвичайно цікавий досвід для молодих людей. І це буде дуже цікавий досвід для нас, армії. Я вважаю, що це сприятиме розвитку духу оборони", – підкреслив генерал Шілль.

Програма була оприлюднена президентом Емманюелем Макроном у листопаді.