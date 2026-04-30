Во Франции поступило больше заявок на 10-месячную службу в армии, чем было выделено мест

Во Франции сообщили, что от молодежи уже поступило больше заявок на добровольную 10-месячную службу в армии, чем было выделено мест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Генерал Арно Гужон, заместитель руководителя подразделения по набору молодежи, во вторник объявил, что было получено более 2300 заявок от молодых людей, заинтересованных в национальной службе продолжительностью 10 месяцев. В то же время для прохождения службы было предложено 1800 мест, и прием заявок еще не закончился.

"Сегодня у меня более 2300 заявок, из которых 1600 молодых людей ожидают оценки, а 260 уже получили направление на место", – сообщил Гужон во время интервью с несколькими журналистами вместе с начальником Генштаба армии, генералом Пьером Шиллем.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могли подавать заявки до июля, чтобы с сентября по ноябрь присоединиться к армии на срок 10 месяцев. 22% кандидатов составляют девушки, добавил Гужон.

Подавляющее большинство кандидатов (90%) желает служить в боевых подразделениях (пехота, инженерные войска, артиллерия), отметили оба высокопоставленных чиновника, однако "есть много других профессий", таких как логистика, разведка, техническое обслуживание и испытательная инженерия, подчеркнул генерал Шилль, поощряя кандидатов.

После месяца базовой подготовки призывники будут зачислены в подразделения, где их будут отбирать по медицинским показаниям, мотивации и соответствию требованиям армии. Они будут получать около 800 евро в месяц и будут обеспечены жильем в течение десяти месяцев службы.

"Я абсолютно уверен, что это будет чрезвычайно интересный опыт для молодых людей. И это будет очень интересный опыт для нас, армии. Я считаю, что это будет способствовать развитию духа обороны", – подчеркнул генерал Шилль.

Программа была обнародована президентом Эммануэлем Макроном в ноябре.