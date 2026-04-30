89-летний мужчина устроил две стрельбы в Афинах, потому что ему отказали в пенсии

89-летний мужчина, задержанный за ранение пяти человек во время двух инцидентов со стрельбой в Афинах во вторник, поступил так "в знак протеста и отчаяния" против греческих государственных служб.

Об этом агентству Reuters заявил в среду его адвокат, сообщает "Европейская правда".

Мужчина открыл огонь из ружья в отделении греческого агентства социального обеспечения EFKA, ранив сотрудника в ногу. После он поехал на такси к зданию суда, где сделал еще несколько выстрелов, легко ранив четырех женщин-секретарей.

Позже его арестовали в отеле в городе Патра, что в 200 км от Афин.

"Это был акт протеста и отчаяния", – сказал агентству его адвокат Василис Нулезас.

Нулезас отметил, что мужчина 40 лет работал инженером в Чикаго и ранее находился на лечении в психиатрической клинике в Афинах. По его словам, мужчина подал заявку на дополнительную пенсию в Греции, но его просьба была отклонена.

В среду прокурор выдвинул мужчине обвинения в попытке убийства и незаконном владении оружием.

Во вторник поздно вечером министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис признал, что в некоторых зданиях судов существуют пробелы в системе безопасности, но в целом Греция является безопасной страной.

В среду работники EFKA устроили забастовку в знак протеста против состояния безопасности после инцидента со стрельбой, который, по их словам, они рассматривают как еще один акт "разочарования людей" из-за нехватки персонала в государственных службах.

