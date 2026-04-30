WP: авианосец США покидает Ближний Восток после рекордно долгого боевого развертывания

Американский авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшие дни покинет Ближний Восток и начнет возвращение домой после рекордно долгого пребывания в море, которое длилось 10 месяцев.

Об этом изданию The Washington Post рассказали американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Gerald R. Ford – один из трех авианосцев в регионе – другими являются USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln.

Пока Gerald R. Ford находится в Красном море, George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln действуют в Аравийском море, чтобы обеспечить соблюдение блокады США, направленной против судов, перевозящих нефть или товары из иранских портов.

Не было четко известно, когда именно Gerald R. Ford покинет Ближний Восток. Один из чиновников отметил, что, вероятно, его возвращение домой в Вирджинию ожидается примерно в середине мая.

По состоянию на среду корабль находился в развертывании 309 дней – это рекорд за самое долгое время пребывания в море любого современного авианосца США, что сказалось на состоянии корабля.

Он прошел некоторые ремонты после повреждений, полученных во время пожара в прачечной, в результате которого пострадали некоторые моряки, а также корабль имел неоднократные проблемы с туалетами.

Ожидается, что после возвращения в порт корабль пройдет капитальный ремонт и техническое обслуживание.

Обычно развертывание авианосцев длится шесть или семь месяцев, чтобы корабли придерживались графиков технического обслуживания.

USS Gerald R. Ford, самый новый авианосец ВМС, 24 июня покинул порт военно-морской базы Норфолк, чтобы отплыть в Европу. Позже администрация Трампа приказала ему вернуться через Атлантику в Карибский бассейн, где он участвовал в блокаде экспорта нефти из Венесуэлы и захвате президента Николаса Мадуро в январе.

Затем срок его развертывания был продлен, и авианосец отправили на Ближний Восток для поддержки военных операций США против Ирана.

Между тем, по данным СМИ, президенту США Дональду Трампу в четверг представят доклад с новыми вариантами военных действий против Ирана.