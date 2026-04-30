СМИ: в ЕС опасаются, что разговоры о взаимной оборонной помощи могут спровоцировать Трампа

В некоторых странах-членах ЕС существует опасение, что обсуждение положения о взаимной помощи в рамках Евросоюза может дать США повод для сокращения обязательств в рамках НАТО в сфере обеспечения безопасности европейского континента.

Об этом говорится в публикации Euractiv.

Как отмечает издание, некоторые лидеры заявили, что обсуждение этого вопроса во время неформального саммита на Кипре было "преждевременным" и в конечном итоге может обернуться против них в отношениях с Дональдом Трампом.

Дипломаты опасаются, что положение о солидарности в статье 42.7 Договора ЕС рискует быть представленным как европейская альтернатива НАТО, что даст США возможность сократить свои обязательства по статье 5 Договора НАТО.

"Если ЕС начнет разрабатывать сценарии, проводить оперативные игры и моделировать применение своего собственного положения о взаимной помощи для реагирования на будущий кризис в сфере безопасности, Трамп может сказать: "У вас уже есть свой собственный механизм взаимной обороны, так зачем вам еще НАТО?" – сказал один из дипломатов ЕС.

В последние месяцы дипломатическое ведомство ЕС приступило к разработке инструкции, объясняющей, какие ресурсы доступны со стороны ЕС в случае задействования положения о помощи, на фоне растущей обеспокоенности относительно будущей надежности гарантий безопасности со стороны США.

Эта статья, введенная Лиссабонским договором, обязывает страны ЕС оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их распоряжении средствами, если другое государство-член станет жертвой вооруженной агрессии.

Но в отличие от статьи 5 Договора НАТО, этот механизм никогда не был полностью введен в действие и остается политически неоднозначным.

СМИ ранее писали, что делегации ЕС готовят бюрократические симуляционные учения, направленные на подготовку будущего руководящего документа о процессе запуска.

Обеспокоенные дипломаты заявили, что крайне важно, чтобы такое мероприятие оставалось сугубо на оперативном уровне без каких-либо политических выводов, особенно учитывая приближение саммита НАТО в Анкаре в июле этого года, который и без того проходит в сложный период для трансатлантических отношений.

Этот вопрос обсуждался во время неформального саммита ЕС в Никосии на прошлой неделе. Дипломаты охарактеризовали эту дискуссию как короткий и в основном ознакомительный обмен мнениями. Председатель Европейского совета Антониу Кошта публично подтвердил, что обсуждения продолжаются.

Эту инициативу особенно поддерживает Кипр, который все громче заявляет о необходимости придать статье 42.7 реального оперативного содержания после того, как иранские дроны атаковали британскую военную базу на острове в первые дни войны с Ираном.

