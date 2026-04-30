Україна за підтримки партнерів отримала мобільні тренажери F-16

За підтримки партнерів Україна отримала мобільні тренажери F-16 на додаток до стаціонарних.

Про це повідомив Міністр оборони Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

За словами міністра, у всьому світі таких симуляторів лише декілька через високу вартість, і частина з них вже в Україні.

"Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично – перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці", – прокоментував Федоров.

Завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту.

Тренажери розроблені спеціально під українські вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ці тренажери можна швидко переміщувати, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак.

Федоров подякував партнерам із коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії, Австрії та компаніям-розробникам за підтримку таких ініціатив.

Нагадаємо, раніше анонсували що Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання українських пілотів.

Також повідомляли, що Україна розраховує на початок підготовки українських пілотів на шведських винищувачах Gripen уже цього року.