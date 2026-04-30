Украина при поддержке партнеров получила мобильные тренажеры F-16

При поддержке партнеров Украина получила мобильные тренажеры F-16 в дополнение к стационарным.

Об этом сообщил Министр обороны Михаил Федоров, пишет "Европейская правда".

По словам министра, во всем мире таких симуляторов лишь несколько из-за высокой стоимости, и часть из них уже в Украине.

"Это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически – переход на стандарты НАТО в их подготовке", – прокомментировал Федоров.

Благодаря тренажерам пилоты отрабатывают сложные боевые сценарии еще до вылета.

Тренажеры разработаны специально под украинские требования и техническое задание и учитывают географические особенности Украины. Эти тренажеры можно быстро перемещать, что критически важно для безопасности пилотов в условиях постоянных атак.

Федоров поблагодарил партнеров из коалиции возможностей воздушных сил, а также правительства Нидерландов, Чехии, Австрии и компании-разработчики за поддержку таких инициатив.

