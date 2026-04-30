Президент Ірану каже, що блокада США "приречена на провал"

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що будь-яка спроба США блокувати іранські порти "приречена на провал".

Заяву Пезешкіана наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Цей його коментар з’явився на тлі того, як президент США Дональд Трамп готує ґрунт для розширення і продовження блокади.

"Будь-яка спроба ввести морську блокаду та обмеження суперечить міжнародному праву та інтересам країн регіону, а також світовому миру та стабільності, і приречена на провал", – заявив Пезешкіан.

Президент Ірану виступив із цими коментарями з нагоди Національного дня Перської затоки, який відзначає вигнання Португалії з Ормузької протоки у XVII столітті.

Він зазначив, що цей водний шлях є "символом опору великої іранської нації".

Нещодавно Трамп заявив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки Тегеран не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.

Крім того, за даними ЗМІ, Трампу у четвер представлять доповідь з новими варіантами військових дій проти Ірану.

Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.