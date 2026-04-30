Президент Ирана говорит, что блокада США "обречена на провал"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что любая попытка США блокировать иранские порты "обречена на провал".

Заявление Пезешкиана приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Этот его комментарий появился на фоне того, как президент США Дональд Трамп готовит почву для расширения и продолжения блокады.

"Любая попытка ввести морскую блокаду и ограничения противоречит международному праву и интересам стран региона, а также мировому миру и стабильности, и обречена на провал", – заявил Пезешкиан.

Президент Ирана выступил с этими комментариями по случаю Национального дня Персидского залива, который отмечает изгнание Португалии из Ормузского пролива в XVII веке.

Он отметил, что этот водный путь является "символом сопротивления великой иранской нации".

Недавно Трамп заявил, что планирует держать Иран под морской блокадой, пока Тегеран не согласится на сделку, которая учтет беспокойство США относительно его ядерной программы.

Кроме того, по данным СМИ, Трампу в четверг представят доклад с новыми вариантами военных действий против Ирана.

Подготовка этого доклада является свидетельством того, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.