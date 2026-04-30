Президент Литви пообіцяв розглянути пропозицію США щодо місії в Ормузькій протоці

Литва отримала пропозицію від Сполучених Штатів приєднатися до коаліції країн з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Науседа пообіцяв внести цю пропозицію до Державної ради з питань оборони.

"Ми отримали пропозицію від США приєднатися до коаліції з відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, і я маю намір найближчим часом внести цю пропозицію до Державної ради з питань оборони. Як ви знаєте, для участі Литви в подібних місіях також необхідний мандат Сейму", – сказав він.

Науседа додав, що ця місія є мирною і спрямована на забезпечення безпечного судноплавства.

"Але ми солідарні й справді розуміємо, що маємо не тільки вимагати й брати, а й давати", – зазначив він.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країни приєднатись до нової коаліції, яка забезпечить можливість судноплавства наразі заблокованою Ормузькою протокою.

Ця ініціатива, що отримала назву Maritime Freedom Construct, була викладена у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, надісланій у вівторок до посольств США.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран хоче, аби США "якнайшвидше" відкрили Ормузьку протоку.