Президент Литвы пообещал рассмотреть предложение США по миссии в Ормузском проливе

Литва получила предложение от Соединенных Штатов присоединиться к коалиции стран по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Науседа пообещал внести это предложение в Государственный совет по вопросам обороны.

"Мы получили предложение от США присоединиться к коалиции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, и я намерен в ближайшее время внести это предложение в Госсовет по вопросам обороны. Как вы знаете, для участия Литвы в подобных миссиях также необходим мандат Сейма", – сказал он.

Науседа добавил, что эта миссия будет мирной и направлена на обеспечение безопасного судоходства.

"Но мы солидарны и действительно понимаем, что должны не только требовать и брать, но и давать", – отметил он.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа призывает страны присоединиться к новой коалиции, которая обеспечит возможность судоходства пока заблокированным Ормузским проливом.

Эта инициатива, получившая название Maritime Freedom Construct, была изложена во внутренней служебной записке Госдепартамента, направленной во вторник в посольства США.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран хочет, чтобы США "как можно быстрее" открыли Ормузский пролив.