Во Франции автобус со стажеркой за рулем и легковое авто упали в реку
Четверг, 30 апреля 2026, 13:36
На севере Франции учебный автобус вылетел за пределы дороги и ушел под воду, сбросив также легковое авто.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел в одном из городков департамента Эсон недалеко от Парижа. Учебный автобус, проезжая по мосту, вылетел за его пределы и упал в реку.
За рулем была стажерка под присмотром инструктора, в салоне – еще два человека. Всем им удалось выбраться из салона, дальше их подобрали каякеры, которые оказались рядом с местом происшествия. Автобус полностью ушел под воду.
Также в реку упало легковое авто, которое стояло запаркованным на обочине, и автобус во время аварии задел его.
По неофициальной информации, водитель уже имела удостоверение категории D и ездила как стажерка, изучая маршрут перед выходом на работу. Все тесты на алкоголь и психотропные вещества оказались отрицательными.
