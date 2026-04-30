СМИ: Мадьяр хочет шагов Украины по меньшинствам, прежде чем разблокировать вступление в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным источников агентства, этот вопрос был поднят во время встречи в среду между Мадьяром и председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе в то время, как ЕС оказывает давление на Мадьяра, чтобы тот отказался от позиции правительства Орбана по блокированию официального начала переговоров о вступлении Украины.

Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют перечень из 11 требований, которые Виктор Орбан представил Киеву в 2024 году. Они касаются прав венгерского меньшинства в Украине и доступа к образованию на венгерском языке. Подробно о них "Европейская правда" рассказывала в статье.

Хотя Мадьяр назвал встречу с Коштой "полезной и конструктивной", по словам источников, настроение было менее позитивным, чем во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в тот же день. Во время переговоров с Коштой Мадяр поднял вопрос о венгерском меньшинстве в Украине.

По словам представителя ЕС, встреча прошла хорошо и также касалась бюджета блока, конкурентоспособности и неформальной встречи лидеров ЕС на Кипре на прошлой неделе.

Жесткая позиция Мадьяра, вероятно, разочарует чиновников в Киеве и Брюсселе, которые надеялись, что уход Орбана придаст импульс стремлению Украины к членству, особенно в вопросе официального открытия переговоров.

Брюссель и многие столицы настаивают на активизации приостановленного процесса вступления Украины в ЕС и хотят, чтобы он продвинулся вперед в ближайшие недели. На саммите на Кипре на прошлой неделе лидеры ЕС дали понять, что предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в ЕС уже выполнены.

Орбан блокировал этот процесс, утверждая, что права венгерского меньшинства в Украине ущемляются. Киев заявлял, что готов выполнить изложенные условия, и неоднократно заявлял, что права венгерского меньшинства в стране защищены.

Мадьяр заявил в начале этой недели, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне в Закарпатье, чтобы обсудить этот вопрос.

Киев пока не подтвердил ни одной встречи, поскольку график Зеленского на июнь еще не составлен, сообщил журналистам на этой неделе его советник Дмитрий Литвин.

Как известно, Мадьяр сразу после победы оппозиционной "Тисы" на выборах заявил, что для налаживания добрососедских отношений с Украиной вопрос национальных меньшинств потребует урегулирования.