Air France-KLM не очікує проблем з авіапальним у травні

Група Air France-KLM прогнозує, що у травні зможе безперешкодно отримувати потрібні обсяги авіаційного пального для звичайної діяльності.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На брифінгу 30 квітня про результати першого кварталу 2026 року представники компанії заявили, що не очікують дефіциту авіаційного пального на тлі війни на Близькому Сході принаймні до червня.

За їхніми словами, у Мінінфраструктури Нідерландів запевняють, що пального має вистачати щонайменш наступні 6 місяців. На додачу, найбільший хаб групи – паризький аеропорт імені Шарля де Голля – сполучений трубопроводом з нафтовим терміналом у Гаврі.

Крім того, розраховують на стратегічні резерви пального у Європі, які можуть виділити для підтримки авіаційної галузі, та зміну регуляторних правил ЄС для імпорту авіапального зі США – де використовується трохи інший його тип.

Водночас зазначили, що аеропорти Сінгапура й Токіо попросили їх не додавати додаткові рейси за цими маршрутами з міркувань дефіциту пального.

Нагадаємо, найбільший європейський авіаційний холдинг, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального.

Проте скандинавська SAS запевняє у відсутності загроз для її літніх рейсів.

