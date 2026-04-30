Air France-KLM не ожидает проблем с авиатопливом в мае

Группа Air France-KLM прогнозирует, что в мае сможет беспрепятственно получать необходимые объемы авиационного топлива для обычной деятельности.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

На брифинге 30 апреля о результатах первого квартала 2026 года представители компании заявили, что не ожидают дефицита авиационного топлива на фоне войны на Ближнем Востоке по крайней мере до июня.

По их словам, в Мининфраструктуры Нидерландов уверяют, что горючего должно хватать как минимум следующие 6 месяцев. В дополнение, крупнейший хаб группы – парижский аэропорт имени Шарля де Голля – соединен трубопроводом с нефтяным терминалом в Гавре.

Кроме того, рассчитывают на стратегические резервы топлива в Европе, которые могут выделить для поддержки авиационной отрасли, и изменение регуляторных правил ЕС для импорта авиатоплива из США – где используется немного другой его тип.

В то же время отметили, что аэропорты Сингапура и Токио попросили их не добавлять дополнительные рейсы по этим маршрутам из соображений дефицита топлива.

Напомним, крупнейший европейский авиационный холдинг, Lufthansa Group, объявил о масштабном сокращении летнего расписания из-за рекордного подорожания авиационного топлива.

Однако скандинавская SAS уверяет в отсутствии угроз для ее летних рейсов.

