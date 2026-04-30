Авіакомпанія SAS запевнила у відсутності загроз для її літніх рейсів

Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines System) запевнила, що зростання цін на паливо і потенційний дефіцит не загрожують скасуванням її рейсів улітку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данський телеканал TV 2.

Запевнення від авіакомпанії пролунало на тлі побоювань щодо дефіциту авіапального у зв’язку з протистоянням на Близькому Сході.

"Ми не можемо дати гарантій, але можемо з великою впевненістю сказати, що це не вплине на літні рейси", – зазначив директор з комунікацій SAS Мадс Брандструп.

Авіакомпанія скоротила кількість рейсів на окремих маршрутах, зокрема між Копенгагеном і Ольборгом, а також на окремих внутрішніх маршрутах у Норвегії та Швеції, але, за словами компанії, це не торкнеться популярних літніх напрямків.

Однак високі ціни на паливо можуть вплинути на вартість квитків.

"Ми поки що не можемо назвати конкретні суми, але вже спостерігаємо зростання цін на окремих маршрутах", – сказав Брандструп.

Раніше SAS оголосила про скасування 1000 рейсів у квітні через високі ціни на пальне.

Гендиректор Ryanair днями заявив про зменшення ризиків дефіциту авіапального.

В авіакомпанії Wizz Air також не очікують дефіциту авіапального через війну в Ірані.

В уряді Італії заявили, що запасів авіапального вистачить до кінця травня.