Каллас: ми маємо не просити Росію про переговори, а примусити її 

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу.

Про це, як пише "Європейська правда", Каллас сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8).

Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати.

Каллас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити в діалог, тому європейці і не мають просити її про це.

"Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів", – заявила глава дипломатії ЄС.

За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.

"Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому... Перед тим, як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити", – пояснила посадовиця.

Нещодавно президент Естонії Алар Каріс заявив, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ – оскільки це може відбутися швидко й несподівано.

Також Каріс висловив думку, що Європа зробила помилку, втративши можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни – після першого ключового успіху України з відбиттям наступу на Київ.

В Естонії окремі політики розкритикували президента Каріса за ці слова, а міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його позиція суперечить зовнішній політиці країни.