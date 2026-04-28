Президент Естонії: Європа зробила помилку щодо війни в Україні у 2022 році

Європа втратила можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни в Україні, вважає президент Естонії Алар Каріс.

Про це він розповів в інтерв'ю Yle, пише "Європейська правда".

За словами Каріса, Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів.

"Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає", – сказав Каріс.

Він наголосив, що Європі потрібно розробити план як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду.

"Європейський Союз вклав у Україну дійсно багато. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі", – каже естонський президент.

Каріс також вважає, що відносини з Росією ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні закінчиться. За його словами, найголовніше, щоб Росія змінилася, а приклади того, що зміна можлива, можна знайти в новітній історії Європи.

"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", – сказав Каріс.

На початку року Каріс та прем'єрка Латвії Евіка Сіліня закликали призначити спецпредставника ЄС для переговорів з Росією.