Каллас: мы должны не просить Россию о переговорах, а заставить ее

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что европейские страны не должны умолять Россию о переговорах по завершению войны, а вместо этого поставить ее в такое положение, чтобы Москва перешла к реальному диалогу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сказала после встречи Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8).

Журналисты спросили дипломата, не рискует ли Европа своими интересами, когда не вступает в диалог с Россией, пока это делают Соединенные Штаты.

Каллас ответила, что пока не видит признаков того, что Россия стремится вступить в диалог, поэтому европейцы и не должны просить ее об этом.

"Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам", – заявила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, министры иностранных дел стран ЕС проведут заседание на Кипре, на котором обсудят требования к России по завершению войны против Украины.

"Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни для одной из этих стран или Европы в целом... Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила чиновница.

Недавно президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

Также Карис высказал мнение, что Европа совершила ошибку, упустив возможность начать мирные переговоры с Россией в начале полномасштабной войны – после первого ключевого успеха Украины с отражением наступления на Киев.

В Эстонии отдельные политики раскритиковали президента Кариса за эти слова, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его позиция противоречит внешней политике страны.