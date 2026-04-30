Италия: Израиль задержал активистов и перехватил суда, направлявшиеся в сектор Газы

Италия заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, которое направлялось в сектор Газы и на котором находились итальянские работники.

Об этом заявили в пресс-службе офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони, передает ANSA, пишет "Европейская правда".

Израиль перехватил суда в международных водах вблизи Греции вечером 29 апреля, что организаторы – Global Sumud Flotilla – назвали актом пиратства против судов, перевозивших гуманитарную помощь в сектор Газы.

После этого в офисе Мелони осудили такой инцидент, а также призвали освободить всех итальянцев, которые были "незаконно задержаны".

Рим также призвал Израиль уважать международное право и гарантировать безопасность находящихся на борту. В заявлении не указано, сколько итальянцев было задержано.

Собеседники итальянского агентства в юридической команде флотилий заявили, что Израиль захватил 24 итальянских волонтеров, которые сопровождали гуманитарный груз. Всего, по их данным, в миссии участвуют 57 итальянцев.

Министерство иностранных дел Израиля в свою очередь заявило, что страна задержала 175 активистов, а также перехватила 21 из 58 судов.

Итальянское правительство в основном поддерживало Израиль в войне в Газе и не признает палестинской государственности. Но война в Иране заставила итальянского лидера изменить свою позицию.

В частности, Мелони осудила Израиль за то, что он не позволил католическим лидерам отслужить частную мессу в Храме Гроба Господня в христианский праздник Вербного воскресенья, назвав это "нарушением религиозной свободы".

А 14 апреля премьер Италии приостановила действие соглашения об оборонном сотрудничестве Италии с Израилем, продолжая дистанцировать свое правительство от американо-израильской войны в Иране.