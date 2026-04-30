Бельгія приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії

Бельгія планує приєднатися до Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило бельгійське Міністерство закордонних справ на платформі X.

Бельгія стане 24-ю країною, яка оголосила про рішення доєднатися до угоди. Документ передбачає створення трибуналу, який буде уповноважений притягати до відповідальності російських політичних та військових керівників за злочин агресії проти України.

Як повідомляв український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ця угода буде винесена на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе днями натякнув, що наступного місяця відкриються "важливі можливості" щодо притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

В Офісі президента України розповіли, які етапи необхідно подолати на шляху до повноцінного запуску Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Читайте також: Небажаний трибунал. Хто у Європі гальмує суд над Путіним, а хто – допомагає Україні.