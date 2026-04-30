Бельгия присоединится к соглашению о Специальном трибунале по делу о российской агрессии

Бельгия планирует присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило бельгийское Министерство иностранных дел на платформе X.

Бельгия станет 24-й страной, объявившей о решении присоединиться к соглашению. Документ предусматривает создание трибунала, который будет уполномочен привлекать к ответственности российских политических и военных руководителей за преступление агрессии против Украины.

Как сообщал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, это соглашение будет вынесено на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на днях намекнул, что в следующем месяце откроются "важные возможности" для привлечения России к ответственности за ее агрессию против Украины.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

