Во время слушаний в Конгрессе протестующие прервали выступление Хегсета

Во время слушаний в Конгрессе США выступление министра обороны Пита Хэгсета прервали протестующие, которых впоследствии вывела из зала охрана.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел во время его вступительного слова. Один из протестующих, которого выводили из помещения, выкрикнул, что "американский народ не хотел этой войны".

После этого председатель комитета Роджер Викер подчеркнул необходимость соблюдения порядка во время слушаний.

"Мы уважаем право американцев на свободу слова, гарантированное Первой поправкой, но прерывание этих слушаний не будет терпимо", – подчеркнул он.

Во время слушаний председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что глава Кремля Владимир Путин оказывает помощь Ирану в ведении войны.

А представитель Демократической партии в Сенатском комитете по вооруженным силам Джек Рид раскритиковал Хегсета.