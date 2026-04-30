У США заявили, що Росія допомагає Ірану у війні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що очільник Кремля Владімір Путін надає допомогу Ірану у веденні війни.

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті США, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни проти США, проте відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухань.

"Там, безперечно, щось відбувається", – додав він.

Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з цим.

"Немає сумнівів, що Росія Владіміра Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані", – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

А спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Джон Гілі прямо припустив, що Іран запозичив у Росії тактику застосування БпЛА "Шахед", які тепер летять по об’єктах США і союзників на Близькому Сході.

Також ЗМІ писали, що Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном для його підтримки на тлі операції США та Ізраїлю.