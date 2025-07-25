ЗМІ: Конгрес США звинуватив ЄС у "цензурі" через Закон про цифрові послуги

Конгрес США посилив критику закону Європейського Союзу про соціальні медіа та визнав його "загрозою іноземної цензури".

Про це йдеться у звіті Комітету з питань правосуддя Палати представників США, з яким ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

У п'ятницю, 25 липня, Комітет з питань правосуддя Палати представників США опублікував звіт, в якому Закон про цифрові послуги (DSA) ЄС визнано "загрозою іноземної цензури".

У звіті цей закон названо "комплексним законом про цифрову цензуру", який загрожує свободі слова американських громадян.

37-сторінковий "проміжний звіт персоналу" Комітету з питань судової влади є результатом п'ятимісячного розслідування, яке триває досі і розпочалося з викликів до суду, виданих у лютому американським Конгресом великим технологічним компаніям.

До звіту додано докази, зокрема листування між посадовцями Європейської комісії та Джимом Джорданом, республіканським представником від штату Огайо та головою Комітету з питань судової влади Палати представників США.

До звіту також додали непублічну інформацію про те, як Європейська комісія та національні органи влади впроваджують правила, зокрема конфіденційну інформацію з семінарів ЄС, електронні листи між виконавчою владою ЄС та компаніями, запити на видалення контенту у Франції, Німеччині та Польщі, а також протоколи засідань Комісії з технологічними компаніями.

"На папері DSA є поганим. На практиці він ще гірший. "Європейські цензори" в Європейській комісії та країнах ЄС націлені на основні політичні висловлювання, які не є ні шкідливими, ні незаконними, намагаючись придушити дискусію на такі теми, як імміграція та навколишнє середовище", – йдеться у звіті.

У звіті наголосили, що їх цензура є "в основному однобічною" проти консерваторів.

Речник Єврокомісії Томас Регнієр у коментарі виданню зазначив, що свобода вираження поглядів "є фундаментальним правом в ЄС".

"У DSA немає абсолютно нічого, що вимагає від платформ видаляти законний контент", – наголосив він.

За даними Єврокомісії, "понад 99% рішень про модерацію контенту фактично приймаються онлайн-платформами проактивно з метою дотримання власних Умов використання", а "видалення контенту на підставі розпоряджень регуляторних органів про вжиття заходів проти незаконного контенту становить менше 0,001%".

Співрозмовник видання зазначив, що голова Комітету з питань судової влади Джордан найближчими днями очолить двопартійну делегацію Конгресу до Європи для обговорення питань цензури та свободи слова.

Делегація має зустрітися з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії з питань технологічної політики Хенною Вірккунен у понеділок, 27 липня, повідомив виданню речник Єврокомісії Томас Регнієр.

Варто звернути увагу, що кілька днів тому Державний департамент США розкритикував Європу за свободу слова, заявляючи, що її регулювання соціальних мереж та інших онлайн-платформ є "орвелівською" цензурою.

Також нагадаємо, що кілька американських гігантів соціальних мереж, зокрема Meta та X, зіштовхнулися з судовими позовами відповідно до DSA, який набрав чинності у 2022 році.