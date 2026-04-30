Брюссель и Вашингтон договорились о начале нового диалога по вопросам цифрового рынка
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что Брюссель согласился начать "цифровой диалог" с Вашингтоном.
Об этом он сказал в интервью Euronews, пишет "Европейская правда".
Только что вернувшись из Вашингтона после нескольких дней переговоров с американскими коллегами, Шефчович сообщил, что ЕС и США обсуждают создание нового форума по вопросам цифрового законодательства после нескольких месяцев давления со стороны Вашингтона.
При администрации американского президента Дональда Трампа Белый дом усилил призывы к Брюсселю ослабить цифровые правила, которые он считает препятствиями для крупных американских технологических компаний, работающих в Европе.
До сих пор Европейская комиссия отказывалась пересматривать свои основные законы в сфере технологий, которые, по ее словам, призваны защищать потребителей и обеспечивать честную конкуренцию.
"Мы не можем уступить ни в чем, что касается нашего законодательства, но мы готовы к переговорам. Нам обоим нужен цифровой диалог", – сказал он.
Вашингтон неоднократно критиковал Закон ЕС о цифровых услугах, направленный на борьбу с незаконным контентом, и Закон о цифровых рынках, цель которого – ограничить злоупотребление доминирующим положением на рынке, при этом повторяя, что считает цифровое законодательство дискриминационным.
Также Шефчович отметил, что у ЕС и США есть "общие задачи" в нескольких сферах, в частности в отношении безопасности в Интернете и честной конкуренции.
Стоит напомнить, что летом 2025 года Конгресс США усилил критику закона Европейского Союза о социальных сетях и признал его "угрозой иностранной цензуры".
Тогда же Государственный департамент США раскритиковал Европу за свободу слова, заявляя, что ее регулирование социальных сетей и других онлайн-платформ является "орвеллианской" цензурой.