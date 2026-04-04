Вибори в Угорщині: за кордоном голосуватиме рекордна кількість виборців

Рекордна кількість угорських громадян за кордоном збираються голосувати на парламентських виборах 12 квітня – що може збільшити шанси на перемогу опозиції.

Про це повідомляє 444.hu та Hungary Daily News, пише "Європейська правда".

У четвер 2 квітня в Угорщині сплинув період реєстрації серед виборців за кордоном для участі у голосуванні.

З’ясувалося, що цього разу на закордонних дільницях очікується рекордна кількість голосів – понад 90 тисяч, що майже у півтора рази більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому.

Попередні вибори показали, що угорська діаспора частіше голосує за опозицію, ніж виборці всередині країни. Так, на виборах до Європарламенту керівна "Фідес" здобула серед цієї групи взагалі менше 19% голосів.

Ще однією особливістю цих виборів стала рекордна кількість заявок на голосування не за місцем реєстрації: таких виборців 227 тисяч, тоді як у 2022 році було приблизно 157 тисяч.

Обидва "рекорди" також дозволяють припускати, що фінальний результат виборів буде відомим набагато пізніше, аніж ніч 12-13 квітня. За виборчим законодавством, віддані за кордоном голоси, а також ті, що віддаються не на "рідній" дільниці за місцем прописки, не рахуються у той же день – останні везуть в округ за місцем реєстрації виборця і вони мають бути пораховані не пізніше, як на шостий день після офіційної дати виборів. Відтак фінальні результати голосування на округах з особливо "тісними" перегонами можуть визначитися аж 18 квітня.

Нагадаємо, одне з опитувань, оприлюднене минулого тижня, показувало перевагу "Тиси" над "Фідес" у 23 відсоткових пункти – серед виборців, які визначилися з голосом. Водночас провладний аналітичний центр прогнозує впевнену перевагу керівної партії на мажоритарних округах.

