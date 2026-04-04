В Хельсинки произошел крупный пожар на парковке возле жилого дома

В столице Финляндии Хельсинки в ночь на субботу произошел крупный пожар на парковке рядом с жилым домом.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел среди ночи возле многоэтажки в одном из жилых кварталов Хельсинки. На парковке под навесом были припаркованы восемь автомобилей, к моменту прибытия пожарно-спасательной службы все они были охвачены пламенем. Еще несколько автомобилей неподалеку получили повреждения под воздействием высокой температуры от пожара.

Фото от очевидца / Yle

По словам местных жителей, они проснулись от гула пожара и начали будить соседей. Люди опасались, что пламя дотянется и до самого дома. Владельцы еще неповрежденных автомобилей выбежали на улицу, чтобы перегнать их подальше от огня.

Сообщается об одном пострадавшем от токсичного дыма.

В пожарно-спасательной службе говорят, что причина возгорания пока не установлена, полиция начала расследование.

Jani Saikko / Yle

