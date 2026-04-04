Німеччина вважає, що ЄС має відмовитися від одностайності заради ефективності

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що здатність Європейського Союзу до дій ставиться під загрозу через перешкоди з боку окремих країн, а відтак він виступає за інший підхід до ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.

Про це він сказав у інтерв’ю для німецької медіагрупи "Funke", передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль сподівається, що Європейський Союз незабаром значною мірою відмовиться від принципу одностайності.

"Щоб бути ефективним гравцем на міжнародній арені, щоб по-справжньому досягти повноліття, ми в ЄС повинні скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці та політиці безпеки до закінчення цього законодавчого терміну", – заявив він.

Вадефуль сказав, що виступає за роботу ЄС "з системою кваліфікованої більшості".

"Весь наш досвід останніх тижнів щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії свідчать на користь цього", – акцентував глава МЗС Німеччини.

У цьому контексті варто нагадати, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує надання ЄС позики для України на суму 90 млрд євро.

Зокрема 19 березня Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

